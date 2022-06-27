大陸30歲女藝人子望在微博有著548萬高人氣，近日在抖音分享自己被多年不見的朋友求婚，對方還用強勢口氣表示「是看得起她(子望)才提議」，這讓她不滿喊「少在這精神汙染我」。

子望近日在抖音分享被求婚奇葩記，而男方是許久不見朋友，一開口就要子望和他結婚，還命令她回家和爸媽談談把嫁妝準備好及別太貪心，口氣更不屑的說「別以為現在長得漂亮就各種作妖，色衰則愛馳，早點著落」，且還一副高高在上的口吻「強調自己有錢有閒，不是要占子望便宜，妳以為老子不出錢，誰佔妳(子望)便宜，我反正有錢有閒。」

狂男甚至自誇「巨蟹座真的好顧家，適合結婚。」對於自己的未來有一套想法說「這是政治聯姻，沒想到顧家這一塊，但是也算子望的附加價值」，子望則認為「他應該說的是商業聯姻」。狂男繼續表示，「不是妳不配，是妳要把資源調度起來，一起合力，懂嗎，妳當然配啊，不然我怎麼會看上妳呢，妳以為呢，我沒事幹嘛？」甚至吐出如果嫁給他「賺到半夜都會笑醒」。

子望被狂男求婚曬對話。（圖/子望抖音）

子望要狂男「少在這精神污染我」。（圖/子望抖音）

對此，子望很感嘆透露「能有多漂亮呢?讓你看上我」，讓不少網友紛紛留言「巨蟹座最討厭被别人說顧家」、「分我一格電的自信吧」、「笑死了」、「真的好無語啊」、「我還以為是來吃狗糧的，結果豬看了都搖頭走了」。