七大工業國組織（G7）領袖周日表示，G7將在5年內籌集6,000億美元的民間與公共資金，以資助開發中國家所需之基礎設施，並抗衡中國規模達數兆美元的「一帶一路」項目。

在德國南部艾茂山莊（Schloss Elmau）舉行的年度聚會上，美國總統拜登和其他G7領導人重新推出了全球基礎設施投資計畫，並重新命名為「全球基礎設施與投資夥伴關係」（Partnership for Global Infrastructure and Investment）。

拜登表示，美國將在5年內動用2000億美元的補助金、聯邦資金和民間投資，支持中低收入國家有助於應對氣候變化，以及改善全球公衛、性別平等和數位基礎設施的發展項目。

拜登強調這不是援助、也非慈善，這是一項將回報所有人的投資，將讓各國具體看到與民主國家結盟的好處。

拜登並表示，這筆數千億美元的資金可能來自於多邊的開發銀行、發展金融機構、主權財富基金等。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）則表示在同一期間，歐洲將動用3000億歐元支持G7這項倡議，建立一個永續的方案取代中國國家主席習近平於2013年發起的「一帶一路」倡議。

中國的「一帶一路」投資計畫涵蓋了100多個國家的發展項目，旨在創建一個橫跨歐亞的現代版「絲路」。白宮官員表示，對許多開發中國家而言，這項計畫幾乎沒有帶來實質的好處。

拜登特別提到幾個旗艦項目，包括在美國商務部、美國進出口銀行、美商AfricaGlobal Schaffer和美國項目開發商Sun Africa支持下，在安哥拉投資20億美元的太陽能開發項目。

美國還將聯手其他G7成員及歐盟，共同向塞內加爾的生物醫學研究中心「達卡巴斯德研究所」（Institut Pasteur de Dakar）提供330萬美元的技術援助。該研究所開發了一個達工業規模的多疫苗生產設施，將來可望投入新冠疫苖和其他疫苗的生產。

美國國際開發署（USAID）也將在5年內，向世界銀行的全球兒童照護基金Childcare Incentive Fund提供高達5000萬美元資金。

非營利組織Global Citizen副總裁Friederike Roder表示，這些投資承諾是G7國家深入參與開發中國家一個「好的開始」，且可望為所有人帶來更強勁的全球增長，她表示：「沒有開發中國家，世界經濟就沒有可持續的復甦」。