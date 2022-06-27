台中1名林姓女子看電影時，因被賴姓男子踢椅子後2人發生口角衝突，隨後又因為賴男叫她「大嬸」，林女當場暴怒抓住賴男的頭髮狂毆，台中地院法官依傷害罪，處林女有期徒刑2月，得易科罰金，全案可上訴。

據判決書指出，台中1名林姓女子於110年7月到秀泰影城看電影時，不滿賴姓男子叫她大嬸，竟在影城電梯口前方，為不特定民眾得以共見共聞之公共場所，出拳毆打賴男左側頭部及頸部，徒手拉扯賴男頭髮，過程中導致賴男頭皮鈍傷、頸部挫傷、右側上臂挫傷等傷害，林女於衝突過程中還以「臭俗辣」、「嘴巴這麼賤啊」等語辱罵賴男，已貶損賴男之人格尊嚴及社會評價。

林女雖坦認有對賴男揮拳，並出手拉扯賴男之頭髮，也有辱罵賴男「臭俗辣」、「嘴巴這麼賤啊」等事實，然矢口否認有何毆打等犯行，林女辯稱：「我有揮拳，但沒有打到賴男；我拉扯賴男之頭髮造成告訴人頭皮受傷」，並沒有「頭皮鈍傷」，因為鈍傷應該是有相當的利器造成，並表示且賴男頸部挫傷及右上臂挫傷與她無關；她說「臭俗辣」、「嘴巴這麼賤啊」這些話，是因為賴男一直罵她大嬸，讓她的情緒失控。

法官勘驗監視器畫面後發現林女先出手揮拳攻擊賴男頭部，還揮打賴男頸部，過程中林女持續貼近賴男身體、拉扯其頭髮，賴男則舉起右手護住頭部，且在賴男叫林女大嬸前，2人就因為「踢椅子」發生衝突，故不採信林女說詞，依傷害罪處林女有期徒刑2月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日，可上訴。