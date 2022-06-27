年底台北市長選舉備受外界關注，儘管近期綠營與總統府都嚴正駁斥一份流傳於網路的綠營縣市首長提名名單，但民進黨前立委郭正亮看完名單後直言，若疫情控制得宜、沒有新變化，「目前就是徵召陳時中選北市沒有錯！」

近期網路流傳一份內閣異動及民進黨縣市首長提名名單，指稱桃園市長鄭文燦將轉任總統府祕書長、前交通部長林佳龍將任副閣揆、屏東縣長潘孟安要轉戰新北市長，總統府與民進黨24日都駁斥傳聞。總統府發言人張惇涵表示，蔡總統對於總統府秘書長沒有異動的打算，也沒有內閣改組的打算，期盼各界勿以訛傳訛。

郭正亮昨（27日）在政論節目《少康戰情室》針對網傳該份名單則分析，目前民進黨內對該份名單「不是有雜音，而是還有一些在勸」」，他爆綠營一直有在找人、有超前準備，在新北市長人選有接觸過前交通部長林佳龍、台北市有找過文化部前部長鄭麗君，「怎麼知道陳時中一定能選？萬一疫情又惡化怎麼辦？」

而最後被節目假日主持人錢怡君問到「所以陳時中有可能最後不會出戰？」時，郭正亮直言「目前看起來就是他沒有錯了」。