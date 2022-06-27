七大工業國集團（G7）峰會26日登場時，英國首相強生等人嘲諷是否要像普丁一樣脫掉上衣拍照。

七大工業國集團（G7）峰會昨（26）日在德國登場，在拍攝團體照時，英國首相強生提議要不要脫掉上衣，要向外界展示比普丁還要「硬漢」，加拿大總理杜魯道也附和要赤裸上身騎在馬背上，歐盟執行委員會主席范德賴恩最後神來一筆：「噢對，騎馬的最讚！」

《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，G7峰會26日起在德國南部的艾爾莫城堡（Schloss Elmau）登場，就在美國總統拜登宣布G7將宣布禁運俄羅斯黃金後數小時、領袖們進行午餐會議前，他們在如何拍攝非正式團體照時大開俄羅斯總統普丁的玩笑。

英國首相強生（Boris Johnson）大聲吆喝，「穿著外套？脫掉外套？我們要脫掉上衣嗎？」他接著說：「我們應該展現我們比普丁更強悍。」

G7 leaders mock Vladimir Putin over shirtless horse-riding picture https://t.co/YsOAqCbHWS pic.twitter.com/rH0wNdXdyS — New York Post (@nypost) June 26, 2022

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）附和打趣道：「我們將赤裸上身騎馬露一手。」

強生也馬上回應：「就是這樣！就是這樣！我們必須向他們展示我們的胸肌！」

‘Let’s show our pecs!’ Boris Johnson and Trudeau mock Putin’s topless horse riding https://t.co/hqsw74OlFz — The Independent (@Independent) June 26, 2022

該怎樣比普丁更硬漢的話題延續了好一陣子，最後歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）神來一筆：「阿對，騎馬的最棒！」

在強生與杜魯道嘲諷普丁期間，拜登都保持沉默，最後在德國總理蕭茲（Olaf Scholz）提醒下，他才轉動椅子，露出微笑和大家一起拍團體照。

不論是比腕力還是武術，普丁在閒暇時進行的活動都在展現身體力量，也經常在照片中展示自己的身體，例如2009年他留下了赤裸上身在山間騎馬的經典照，2018年他也裸著上半身在西伯利亞的湖泊釣魚，還有許多普丁游泳、曬日光浴的照片。

Leaders at G7 mock bare-chested horseback rider Putin https://t.co/oVFHOHamhB pic.twitter.com/FPMXWZPMEB — Reuters (@Reuters) June 26, 2022