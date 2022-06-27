女星吳婉君是八點檔的熟面孔，近期她加入《一家團圓》，不論是刁蠻千金或是洗白扮大姐頭、女鬼，都難不倒她，在拍戲忙碌之餘，常趁休假到戶外放鬆，她昨（26日）就曬出沙灘戲水照，只見吳婉君辣穿開高衩泳裝，而腰間還有挖洞設計，讓她腹肌、長腿全都露，好身材超不科學。

吳婉君熱愛海邊，常趁休假到沙灘充電、享受「海洋神奇療法」，只見吳婉君換上黑色連身泳裝，不只單肩、開高衩，腰間還有挖洞設計，讓她白嫩肌、長腿全都露，當吳婉君一彎腰，就露出結實肌肉，性感又不失健康美，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

吳婉君腹肌、長腿全都露，好身材超不科學。（圖／取材自吳婉君 Cocco Wu臉書）

吳婉君S身材曲線一覽無遺，辣照吸引網友狂讚：「露的很美...健康又帶點性感」、「身材太好了啦 真的美翻了」、「肚子是凹的 太完美」，不少人都讚吳婉君又瘦又美，還釣出吳婉君親民說：「瘦還好，美是一定要的」，不難看出她對自我身材要求相當嚴格。

38歲吳婉君不只擁一張童顏、甜美外型，加上她的精湛演技，因而擁有「本土劇女神」的美名，個性直爽的她，則自認心眼誠實、面對感情很主動，喜歡一位男生就會讓對方看到自己，直接直球對決，吳婉君也坦承目前有位新交往的圈外男友，其他細節則避而不談。