美國民眾通膨預期心理下降，緩和美國聯邦準備理事會（Fed）積極升息帶給投資人的憂慮，美股上周五反攻，道瓊指數大漲823點，標普500指數漲逾3%，是4周來首度周線收紅。台股今(27)日早盤上漲逾250點，最高約來到15557點左右。

權值股反攻，台積電早盤大漲12元來到498.5元，聯電漲幅超過2.5%，陽明今日除息20元，除息開盤價78.3元，隨著美股大漲，帶動股價開高一度漲停來到86.1元，長榮、萬海漲幅均超過5%。

法人指出，由於全球通膨及經濟成長疑慮，市場觀望氣氛仍濃，但台股目前在融資減少下有利趨於穩定，短期可先觀察能否重返月線之上。

道瓊工業指數24日勁升823.32點或2.68％，以31,500.68點作收；標普500指數勁揚3.06％，收在3,911.74點，創下2020年5月以來最大單日漲幅；科技股雲集的那斯達克指數躥揚3.34％，報11,607.62點。