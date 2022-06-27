南韓9人女子團體「fromis_9」2017年自Mnet選秀節目《偶像學校》出道後，憑著成員亮麗的外表與驚人的舞台實力受到大批粉絲的喜愛。而日前才宣布回歸，並將於本月27日發行第5張迷你專輯《from our Memento Box》的她們，卻在近日驚傳發生車禍，緊急被送往醫院治療，行程也被迫取消，令粉絲們相當擔心。

根據南韓媒體《中央日報》的報導，本月25日fromis_9中的成員宋河英、李采映、朴池原、李瑞淵和白知憲搭乘公司車準備移動時，意外發生了車禍，當下經紀公司「Pledis」就將所有人員送往醫院治療及檢查。所幸，所有成員及車上的其他人員在經過精密的檢查後，都沒有出現骨折等嚴重的傷勢，不過身上仍有肌肉疼痛及挫傷等輕傷，因此醫生建議她們得持續接受治療並觀察後續的恢復情況，經紀公司只能先暫停她們27日的回歸Showcase以及其他回歸活動，待成員們健康無虞再重新安排行程。

Not NMIXX related but prayers for the speedy recovery of Fromis 9 members who were caught in a vehicular accident yesterday.



PLEDIS entertainment announced recently. pic.twitter.com/ptbdiMwksX — NMIXX Forever 💫 (@NMIXXForever_) June 26, 2022

事實上，fromis_9中的19歲成員白知憲，今年初才因罹患焦慮症而暫停活動，直到5月底才宣布回歸舞台，準備與其他成員一同發行新專輯，但沒想到她才剛回歸沒多久就發生車禍，令粉絲們相當擔心她的精神狀況是否又會受到影響。