南投縣一名白姓男子去年7月酒後與人起爭執，一氣之下竟酒駕騎車到警局報案，員警見白男一身酒氣，旋即要求他進行酒測，白男拒測還氣急敗壞的嗆警「我要殺你」。南投地院審結，依妨害公務罪，處其拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

判決書指出，48歲白姓男子2021年7月某日晚間酒後與好友起口角與互毆，便不顧酒後不能駕車，氣到騎車前往南投信義警分局久美派出所報案，但林姓所長嗅到白男身上的酒味，要求實施酒測被拒，白男便失控嗆聲「我一定殺你、出來一定找你」、「我出來一定要找你，不得好死」、「我要殺你」、「放我出來後我要到派出所開槍」等語，使所長心生畏懼報案，由檢方偵結起訴。

南投地院法官認為，白男明知警方為依法執勤的公務員，卻在酒後於派出所內隨意出言恐嚇，導致林姓所長心生畏懼，同時白男的行為已經妨害公務執行，考量其坦承犯行，無前科等一切情狀，依妨害公務執行罪，處拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康；酒後不開車，安全有保障！