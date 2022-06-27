高雄市政府青年局今(27)日表示，隨著畢業季將至，多數職場新鮮人面臨找工作的壓力，日前勞動部推出111年「青年就業獎勵計畫」，穩定就業者最高可領到3萬元，該局除了與勞動部合作推動青年就業獎勵方案外，未來將整合市府各局處青年就業資源齊力協助本市青年就業。

青年局局長張以理表示，青年初入職場容易因為對於就業資訊的不瞭解而產生摩擦性失業，為了協助青年做好就業前的準備，青年局推出大港青年職涯發展暨產業導航計畫，提供青年學生職涯諮詢與產業參訪，減少學生對企業職場的認知落差，提早確立職場方向；111年「大港青年實習媒合計畫」則持續提供有薪實習機會，讓學生可深入學習，高雄青年就業職缺專區也將於7月份上線，青年局努力打造「畢業即就業」的媒合平台，讓青年可順利根留高雄銜接職場。

青年局指出，市府各局處無不戮力協助青年對接中央針對疫情推出的各項青年就業方案，幫助青年順利就業，也因此各局處因應畢業尋職季卯足全力，勞工局甫於6月11日(六)於高市圖書總館辦理大型徵才，接下來7月23日也將於新開幕的岡山樂購廣場辦理路竹科學園區廠商專區之青年亮點場徵才活動；而高市府力拚產業轉型，經濟發展局也串聯產官學合作，建立企業資源暨人才媒合一站式平台，預計7月份進行線上面談會，邀請半導體、電動車、高值化扣件及航太科技等重點產業，協助投資廠商補足人才缺口、加速人才回流，各項措施均是積極促成青年在地就業。