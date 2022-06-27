上週聯準會主席鮑威爾國會聽證強調對抗通膨之決心，並表示要實現經濟軟著陸的挑戰很大，與此同時美歐日公布之6月製造業PMI指數持續下滑，金融市場關注焦點從通膨轉向經濟衰退，美國十年期公債殖利率自之前接近3.5%高點下滑至3.13%，恐慌指數VIX也回到30以下，全球股市出現反彈，商品價格回落。

富達投信分析，考量目前仍存在全球經濟放緩與多數國家央行(特別是聯準會)的政策立場維持鷹派，因此我們戰略資產配置上仍維持審慎看法，股票投資宜聚焦擁有強勁競爭力、強大定價能力、穩健資產負債表及評價合理之企業；債券市場維持投資等級債優於非投資等級債看法不變；多重資產策略為對風險資產維持審慎態度，建議減持股票及信用債，偏好美元資產。

聯準會主席鮑威爾6月22日出席國會聽證時表示，(1)面對通膨：聯準會已強烈下定決心(strongly committed)要迅速的(expeditiously)恢復物價穩定，預計未來兩年通膨將下降至接近2%的目標水平。(2)升息部分：拒絕排除升息100bp的可能性，表示目前美國經濟非常強勁，復甦形勢良好，預計今年將持續升息，維持年底升息至3.25~3.5%。(3)經濟展望：聯準會目標是實現軟著陸，不過此將「非常有挑戰性」，同時表示打壓高通膨的升息行動可能導致美國經濟衰退，但強調這非聯準會的目的。

儘管近期市場出現反彈，考量高通膨與揚升企業成本已衝擊全球景氣且多數央行維持鷹派政策立場，對於風險性資產維持審慎投資展望，富達投信建議減碼股票與非投資等級債，加碼投資等級債。在美股方面，鑒於聯準會強調對抗通膨決心且民眾與企業信心下滑，加上近期美國30年抵押貸款利率已上揚逾5.5%，新屋銷售已自高點滑落，暫時調降美股投資評等至中立，未來將關注抵押貸款利率上揚對房市影響、企業獲利及毛利率展望。在債券方面，因非投資等級債違約率尚未反映經濟下滑風險，而投資級債具評價面優勢，維持加碼投資等級債，減碼非投資等級債看法。在匯率方面，維持看多美元資產，對於近期波動較大的日圓，考量日本通膨壓力較低令日本央行得以有較長時間維持相對寬鬆政策，故調降日圓投資評等至減碼。