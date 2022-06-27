女星大S(徐熙媛)與「京城四少」汪小菲離婚後，一雙子女始終留在台灣，由女方照顧，孩子的爸爸汪小菲則因疫情及事業待在大陸，已經許久沒見到孩子們，近日有網友在餐廳巧遇汪小菲，曝光他抱著顧客孩子的模樣，表情洩漏真實心情，他也吐露對於子女不在身邊的真實心境。

在與大S離婚後，汪小菲起初還能保持低調，但隨前妻再婚報導鋪天蓋地，加上見不到孩子的時間一長，開始暴走，亂爆大S用違禁藥物還每個月花他一百萬，慘遭女方經紀人與S媽打臉，他反被狗仔葛斯齊踢爆婚內出軌，最終黯然跟大S及其家人道歉，承諾不再打擾。

汪小菲親暱抱著顧客的孩子，眼神充滿父愛，也坦言很想念自己的一雙子女。(翻攝自微博)

大S與24年前舊愛具俊曄結婚後，一度被傳將帶著一雙子女搬到南韓定居，汪小菲及其母親張蘭似乎受到刺激，頻開口談論對孩子們沒能陪伴身邊的心情，張蘭更坦言孤獨，想著把孩子帶回來；而微博上有網友在昨天(6/26)上傳一支偶遇汪小菲的短片，影片中汪小菲一身黑色勁裝，手上抱著餐廳客人的兒子笑得開心，眼神中滿是父愛，他緊抱著孩子，小男孩獻吻時，汪小菲更是主動靠近，行為舉止滿是寵溺。

目擊者表示，汪小菲透露已經很長一段時間沒抱到小孩了，如今抱了顧客的孩子反倒有點累，但很渴望能抱抱自己的孩子，影片中他說這番話時，甚至有些哽咽、眼眶泛紅，被認為應該是很想念一雙子女。