位在北海岸的濱海社區「海灣新城」，45年前落成後風光一時，房價甚至比當時的東區貴。多年來因遭海風侵蝕、缺乏維護，現況慘不忍睹，一度被稱為「鬼樓」，如今只剩下10來戶居住。新北市政府去年起推動拉皮工程，預計今年8月完工，外觀可望煥然一新。

「海灣新城」座落在白沙灣、富基漁港之間，整排波浪形建築曾是北海岸一大景點，也曾為石門區吸引不少富人在此置產。不過海景第一排的風光，抵不過海蝕第一強，加上住戶買了多於周末才來住，缺乏維護下，形成今天這副模樣。

美不勝收的海岸公路旁，有一大棟宛如廢墟的「鬼樓」，確實煞風景。城鄉局先協助住戶成立管委會，投入社區營造；去年4月整理閒置竹林地，再由管委會自費拆除違建；都更處派團隊進駐輔導，如今已稍具雛型。

新北市府再補助千萬元，協助社區外觀拉皮，整個工程預計今年8月完工。不過住戶們指出，外觀雖可換新裝，但內部屋況還是很糟，2樓以上無法住人，「海灣新城」想恢復昔日榮景，恐怕沒那麼容易。