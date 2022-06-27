因應疫情也推出線上營隊，報名完成會將DIY材料寄到家中，活動當日以線上方式授課，供民眾自由選擇。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣政府為了讓學童有充實的暑假生活，特別規劃共18梯次的夏令營，包括古蹟認識、兒童戲劇、歌仔戲、布袋戲、傳統南北管、農業體驗等，即日起開放網路報名，而因應疫情也推出線上營隊，報名完成會將DIY材料寄到家中，活動當日以線上方式授課，供家長自由選擇。

活動自7月16日起至8月28日止，共有18梯次，即日起開放報名，額滿為止，民眾可以自行選擇線上營隊或實體營隊，而所有營隊都是線上、實體雙軌並行，因此報名時可自行選擇上課方式，選擇實體報到日也會實施體溫量測，酒精消毒等，線上則收到材料包後，與實體課程一同線上教學。

縣長王惠美表示，各局處集思廣益推出各項青少年相關活動，希望能帶領小朋友從「心」認識彰化，不管是傳統農業、文化藝術、傳統戲曲等，而每項活動的報名費都在400元至800元不等，所有課程都是小朋友在學校不容易學習到的知識領域，希望小朋友能多多報名，過一個充實的暑假生活。

縣府也說，報名及繳費方式，可上網或洽各承辦單位，詳細資訊可至文化局藝文快訊或彰化縣文化局網站查詢，民眾報名可自行選擇線上或實體營隊，而除了18梯次的夏令營可選擇，縣府各局處也推出各項活動。

像是消防局「防災小尖兵」、教育處「彰化FUN暑假運動遊學趣」、青年發展處辦理「青少年職業探索營」、城觀處「體驗彰化濱海之美」、環保局「綠色旅遊暨環境教育」、地方稅務局「小小租稅科學家」、勞工處「身心障礙青少年職涯探索營」、社會處「縣長盃卡拉OK歌唱比賽-青少年組」等，歡迎民眾到縣府網站查詢報名。