新北市陶瓷博物館即日起至7月24日止展出「吃吃—劉欣怡當代雕塑個展」，陶藝家劉欣怡以自身的跨文化人生經歷，捏塑出一件件具有生命力的小精靈。（蔡雯如攝）

新北市陶瓷博物館即日起至7月24日止展出「吃吃—劉欣怡當代雕塑個展」，陶藝家劉欣怡以自身的跨文化人生經歷，捏塑出一件件具有生命力的小精靈，用30件作品呈現出內心小劇場，也希望帶給民眾新奇又療癒的體會，展覽將在陶博館B1陶藝長廊展出。

陶博館指出，劉欣怡從銘傳大學商業設計系畢業後，便到美國進修水彩、油畫、雕塑等美術技巧，近年在陪伴兒子成長過程中，重拾童年的樂趣，也為創作帶來新的養分、靈感，她將紐約生活自由隨意的感受、對跨文化人生的觀察，以及自我對人際互動的折衝，融入在作品調性，捏塑出實際可見、療癒感十足的小精靈創作，向觀眾開展豐富的觀展視角。

劉欣怡表示，希望民眾看展時可以拋開現實的煩惱，帶著放空的心來欣賞作品，間接察覺到自己的故事，其中作品《女孩與駿馬》就是她察覺到紐約人快樂做自己，不在意別人眼光的樣貌，雕塑的驚訝之情也是文化衝擊的紀錄。

另外，作品小怪獸《阿霸》有3隻腳，幽默表現出紐約人生活步伐快速的現象；作品《生活中的那些事》有怒氣沖沖的女孩鑽進木訥香菇身上，呈現出她與朋友相處間難免有摩擦，但不影響彼此間的在乎。

陶博館長張啟文表示，劉欣怡的作品個個造型豐富，又添上美麗浪漫顏色，饒富趣味，除了該個展外，陶博館近期也在1樓陽光特展室展出「釉之丘壑－王修功回顧展」、1樓大廳展出「越‧界－以色列工藝設計雙年展精選」、3樓特展室展出「第三屆臺灣陶藝獎」，歡迎民眾來大飽眼福。詳情可上陶博館官方網站（www.ceramics.ntpc.gov.tw）及粉絲專頁（www.facebook.com／YCMuseum）查詢。