Living in The Age of No more secrets.



No one can hide their hands anymore.



Pay close attention, Everything is a chess move.



The TRUTH vs THE LIE — A11Even (@KyrieIrving) June 26, 2022

Find Your Tribe.



It’s a war outside.



Do not sugarcoat WTF is going on.

Speak on everything you’re seeing and whenever you’re ready to unplug….👋🏾👋🏾



The TRUTH vs The LIE — A11Even (@KyrieIrving) June 26, 2022

最近身陷交易傳言當中的籃網明星後衛厄文，還是堅持自己喜愛故弄玄虛風格，27日在個人推特上連發兩則讓人摸不著頭緒的詭異推文，乍看之下似乎在表達自己最近陷入謠言風暴核心的不滿，只是使用這種詭異推文方式表達，恐怕也沒多少人能懂！

厄文在今天第1則推文寫到，「活在一個沒有秘密的年代，沒有人能把他們自己的手藏起來，大家必須要注意了，每件事情都是至關重大的動作，這是真相對決謊言！」

接著厄文第2則推文寫著，「尋找屬於你自己的部落，外面正在爆發戰爭當中，不要想辦法去修補那些亂七八糟的東西，把你所看到的事情說出來，無論何時你準備好就要抒發出來，這是真相對決謊言！」

因為當前厄文跟籃網高層關係陷入緊繃，也遲遲不肯跟他提出續約條件，似乎想要逼迫他拒絕執行最後一年與籃網的球員選項合約，讓他可以跳槽其他球隊另謀發展，甚至還有媒體爆料他跟杜蘭特關係並不那麼好，他用這種發推宣洩方式也屬正常。