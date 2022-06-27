台灣出現首例猴痘確診個案，民眾擔憂會在社區大流行，毒理學專家招名威認為，與歐美國家的人相比，我們的生活習慣較好，因此猴痘在台灣快速傳播的機率較低，但他也強調別一昧想靠藥物、疫苗來對抗病毒，唯有勤洗手、一回家就換衣服洗澡、酒精口罩不離身，做好個人衛生防護，才能預防感染。

招名威今（26）日於個人臉書粉專指出，台灣雖出現首例猴痘境外移入個案，但在台灣應不至於像世界其他國家快速傳播，原因在於我們的生活習慣比歐美好太多。再加上猴痘是接觸性為主的疾病，不戴口罩、不勤洗手、不區分室內外鞋，甚至還有許多身體接觸，會讓身體帶著大量病毒，若一昧期待藥物、疫苗的效果，是錯誤的觀念。

招名威表示，以藥物生產來說，歐美國家認為藥物是協助改善生活，並非改變。他舉例說明，罹患糖尿病的患者，醫師會建議少吃白飯、減少醣類攝取，亞洲國家的患者大多會聽從醫師指示，但歐美國家的患者可能會以「我有在吃藥控制」，另一手正拿著甜甜圈。

招名威說，不管對抗任何病毒，首要條件就是衛生習慣，藥物終究是輔助功能，對抗猴痘除了衛生，最重要的是保持健康，有足夠免疫力才能有效預防，預防勝於治療是千古不變的，所以大家要做的是改變生活方式，才能預防病毒感染。招名威提醒，傳染病流行下應勤洗手、回家就換衣服洗澡，酒精口罩不離身。