不少山友登頂奇萊北峰時，都會和標示牌合照留念。（太管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

奇萊北峰。（太管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

登山近年蔚為風潮卻產生諸多亂象，2年前在花蓮秀林鄉奇萊北峰頂端拍攝不雅照片的張姓男子，昨再度登頂時，竟一手拿著被拔起的標示牌、一手對鏡頭比不雅手勢拍照，讓網友氣得PO上各大爆料平台，並向太魯閣國家管理處檢舉。張男澄清，當時牌子已斷，自己只是拿起拍照，不可能做破壞山林的行為；太管處則表示，違法行為一定會處理，並依公告禁止事項祭出3000元罰則。

有網友昨在PTT以「奇萊北峰被拔起來了」發文，並附上一張IG限時動態截圖，圖中可見一名男子一手拿著被拔起的奇萊北峰山頂標示牌，另一手對鏡頭比出中指拍照，引起不少網友撻伐，痛批「台灣人素質真的很高」、「台灣最美的風景不意外」，甚至還有人認為他「遲早被山神收走」。

該照片過沒多久就流傳在臉書各大爆料社團，讓山友氣得向太魯閣國家公園管理處檢舉，並起底男子是2020年曾在同處腳踩三角點脫褲「露鳥」拍照，且最後遭警方依妨害風化等罪法辦的張姓男子。

張男受訪時澄清，昨中午登頂時，標示牌已經斷在一旁，當時還在想「怎麼會有人比我還狂」，拿起來拍照後就離開，沒想到無心之舉卻引起撻伐，相當無奈。

他坦言，自己雖然是飽受山友爭議的人，但沒有刻意想紅，也沒想這麼多，更不會做出無聊及傷害山林的行為，呼籲山友不要破壞山林。

太管處遊憩服務課長聶士詔表示，已接獲舉報並派員上山處理，警方也已介入調查，初步辨別照片，很明顯就是該名山友將標示牌拔起，不過仍會持續釐清並追查破壞者，後續將依國家公園公告禁止事項破壞公物設施開罰3千元，並會視標示牌破壞狀況原地修復。

針對張姓男子屢次不尊重山林行為，令不少山友反感、憤怒，聶士詔說，若有違法行為，太管處一定會處理，並祭出相關罰則，至於未來是否禁止入園，會另外處理。