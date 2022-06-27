佛光山惠中寺6月25日「未來與希望」系列講座壓軸場次，邀請台灣大學中文系教授蔡璧名，從莊子的思想角度，談論「初心」。

10多年前，研究莊子30多年的蔡璧名曾大病一場，這場病讓她拾回家學太極功夫，重新解讀莊子思想，讓她領悟到要治病還是得先治心，才能找到安頓身心之道。她也以莊子的觀點談論兩性交往，不論自我心靈成長、人我關係、生死觀點、逆境意義，都需從心治理開始，向內觀照，以安定清明之心主宰生命，人生才能逍遙遊。

蔡璧明說：生命中有一種進步，不是加法的進步，而是減法的進步。(圖／佛光山惠中寺提供)

《莊子》內七篇中的〈大宗師〉和〈應帝王〉中，遊心、鬆身、覺愛，是治療疲憊傷痛的終極處方，人生中的傷痛都會結痂、脫落、復原。蔡璧名說：「那些曾受過的傷、經歷的逆境，從來不是要挫折你，只是想喚你醒來。」醒來去過第二次的人生—第二次的初心。病過痛過之後，可以重新覺醒新生活，因此絕大傷痛帶來的將是全新的體悟。

蔡璧名提到兩性相處的矛盾常是希望保持親密，卻又希望自由。莊子：「若夫藏天下於天下，而不得所遯,是恆物之大情也。」不把事物據為己有，便不會有所失去，因為明白永恆心神靈魂才是真正重要，不會丟失的，於是能不執著，陷溺於繁華過眼，轉瞬即逝的人事物，所以能擁有這般格局弘闊的情感。對於外在世界的得失，就如過眼雲煙，不再那麼在意了。

熱情粉絲獻花給蔡璧名教授。(圖／佛光山惠中寺提供)

蔡璧名表示，生命中有一種進步，不是加法的進步，而是減法的進步。曾在意計較的利名外物，是否淡然了？曾經苦惱的謗誹霸凌，是否能待之如一陣雨聲？如〈大宗師〉「墮肢體，黜聰明，離形去知，同於大通，此謂坐忘。」所以最好的身體狀況是輕盈放鬆，是沒有多餘的念頭，沒有負面情緒，不計較、沒有分別心，達到大通的境界，可以在春天看到枯寂而更加珍惜春天，在殘冬看到大地的生機而倍加疼惜冬日。

「莊子說的神凝，是讓你的心靜定下來。」蔡璧名指出，要觀照心、關注身，才能收拾那個因為流浪而滿身是傷的自己回家。她表示莊子想要主宰的是自己的心，當我們能穩健駕御自己的心，再解開心的執著，同時也鬆開身的糾結，就能真正主宰己身。她說：「如果心神是死生斷裂中的無盡延續，那麼初心的愛養，便可以是跨越死生交界的永恆追尋。」生命是永恆的，每時每刻積累，用心安好的活在當下，串起每一個當下，才是閃亮的生命。

蔡璧名強調，一個人如果沒有經歷逆境，可能只是溫室之花。所有生命中的歷練，都有正面的意義，每場大雨對生命都有深刻的意義，這些逆境練就了生命的成長，也是鍛鍊心的契機。莊子說：「攖寧也者, 攫而後成者也。」生命唯有在種種混亂攪擾中，才能成就身心境界的安寧靜定。

「在疫情裡，在烽火裡，莊子學說是非常珍貴的。」如何在喧囂城市裡淡定心神？蔡璧名提出，可從傳世經典裡複製幸福，不要因為世界停擺就停擺，不要因環境惡劣，心身情況就跟著惡劣，養身、養氣、治心、學愛，修為仍然持續進行。