台鐵驚魂記！一名女網友昨（26日）獨自搭乘從桃園到台北的自強號列車，劃了靠窗座位，但上車發現一名阿伯占用她的車位，好心提醒卻被阿伯咆哮「火車本來就是自由座啊」作勢要打她，最後請列車長協調後換位，暖心的是原PO下車時發現列車長仍站在她的車廂出口，「原來他擔心老人家對我不利，刻意在車廂監督」，讓她感動大哭。

女網友在臉書「爆料公社」表示，26日獨自搭乘自強號從桃園前往台北，購票時特地選了靠窗座位，但上車發現隔壁座位的6、70歲阿伯，把東西放在她的座位上，背包則掛座位前方，她客氣地告訴阿伯，沒想到阿伯只把椅子上的物品拿走，背包還掛著，再提醒一次阿伯卻突然發火，大聲質問「我不能坐這裡嗎？」

原PO表示，阿伯跑到走道另一頭，叫老婆回來坐他旁邊，不斷咆哮「火車本來就是自由座啊」、「妳要更高級的，去坐普悠瑪、太魯閣啊」、「妳不懂啦，我們很常坐，就是自由座啦，聽妳在說肖話（瘋話）」，原PO糾正他，沒想到阿伯竟起身要打她，幸好他老婆及時制止，嚇得原PO趕緊打電話請列車長處理。

列車長到現場了解狀況後，向阿伯說明是他占用了原PO座位，但阿伯依舊很激動並鬼打牆式的不斷重複全車都是自由座，連其他乘客都看不下去，跳出來幫原PO說話，指阿伯在欺負女孩子。最後列車長說不過阿伯，將原PO換到親子車廂座位，一路上原PO很害怕阿伯衝過來報復，好不容易熬到台北準備下車，竟發現列車長還站在車廂出口處「原來他擔心老人家對我不利，刻意在留在車廂監督著，真的太感謝他了！」原PO下車時不斷跟列車長道謝，就連下車後也有乘客跑來安慰她，讓她忍不住感動大哭。