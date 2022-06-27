加拿大今天派遣兩艘戰艦前往波羅的海和北大西洋，加入當地兩艘巡防艦部署行列，強化北大西洋公約組織（NATO）東翼以因應俄羅斯侵略烏克蘭行動。

法新社報導，加拿大海軍在聲明指出，加拿大皇家海軍金斯頓號（HMCS Kingston）和薩默賽德號（HMCS Summerside）啟航，展開為期4個月的部署行動，作為2014年莫斯科吞併克里米亞（Crimea）後展開的「中歐和東歐嚇阻行動」（deterrence measures in Central and Eastern Europe）的一環。

聲明又說，直至10月，這些船艦將參加海軍掃雷演習，並維持「高度戒備」，以能「快速有效回應，支援所有北約行動」。

至於加拿大皇家海軍哈利法克斯號（HMCS Halifax）和蒙特婁號（HMCS Montreal）則排定於7月從所謂的「再保證行動」（Operation Reassurance）任務返港，這是目前加拿大在海外最大的部署行動。

此外，這趟任務還包括在拉脫維亞的約700名備有火砲和電子戰能力的加拿大士兵，以及數架軍用飛機。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110627