高雄市政府觀光局為營造更優質的登山環境，屢次邀集軍方、國家自然公園管理處以及中華電信公司、台灣大哥大公司、遠傳電信公司、亞太電信公司等電信業者共同合作，加強壽山主要登山步道及休憩據點的通訊並實施行動電話訊號測試，於可達通訊標準地點，就會在該點的園區指標、地圖、里程等設施或明顯處附掛標示牌，陸續設置61處。另在北、中、南壽山登山入口處設置3面告示牌(北壽山-龍皇亭、中壽山-鼓山高中後方登山入口處、南壽山-動物園登山入口處)，讓民眾使用手機掃描QR code，可連結查詢手機可通訊點所在位置，相關資料也同步登載於高雄旅遊網供民眾參考運用。

高雄市政府觀光局表示，隨著國人對於遊憩安全的越趨重視，正確通報位置是成功救援的要件之一。提升山區的通訊，除方便民眾能即時掌握位置、上網打卡分享旅途風景照片外，若發生山區事故時，可以在手機可通訊處發出緊急訊息，及時回報位置，提升救援效率及登山安全性。未來更計畫擴大辦理範圍，預計7月初與國家自然公園管理處及各家電信業者和軍方會勘，持續打造適合全民運動的安全休憩環境。