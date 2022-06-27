周日，在七大工業國組織（G7）領袖峰會上，美國總統拜登呼籲盟友「團結起來」對抗俄羅斯。這場在德國阿爾卑斯山艾茂山莊（Schloss Elmau）舉辦的高峰會，將聚焦於全球經濟、俄烏戰爭，以及這場戰爭對糧食與能源供應造成的影響。

在G7峰會一開始，G7中的4個國家即宣布將採取行動禁止俄羅斯黃金進口，以進一步收緊對莫斯科的制裁，並切斷其入侵烏克蘭的金源之一。

英國政府周日表示，英國、美國、日本和加拿大已同意禁止俄羅斯黃金進口，並表示這項禁令鎖定的是俄羅斯富人，他們藉由購買被視為避險天堂的金條來減少西方制裁造成的財務衝擊。去年俄羅斯的黃金出口額達155億美元。

G7最終能否就這項計畫達成共識仍不得而知，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，這個問題需審慎處理，也需要進一步協商。

此前媒體報導，一名美國政府高層周日透露，G7全體將於28日周二正式宣布禁止進口俄羅斯黃金。

德國政府消息人士則透露，英國、法國、美國、德國、日本、義大利和加拿大等G7領袖，在如何限制俄羅斯石油進口價格的相關議題上亦展開了「非常具建設性」的協商。一名法國政府高層表示，巴黎當局將推動石油和天然氣價格上限，在討論美國的提議時，也將抱持開放的態度。

除此之外，G7領袖宣布達成共識，將籌集6000億美元民間和公共資金支持開發中國家，以抗衡中國日益增強的影響力，並緩解食品和能源價格飆漲的衝擊。

這次G7峰會主辦國德國總理蕭茨（Olaf Scholz）也邀請了塞內加爾、阿根廷、印尼、印度和南非作為夥伴國出席。許多南方國家都對西方制裁俄羅斯帶來的衝擊憂心忡忡。樂施會（Oxfam）等組織表示，食品價格飆漲給開發中國家帶來「深切的痛苦」。他們主張G7領袖應對過多的企業獲利課稅以幫助那些受糧食危機打擊的國家、免除窮國債務，並協助開發中國家應對糧食危機和氣候變化。

一名歐盟官員表示，G7國家將向盟國表明食品價格上漲是因為俄羅斯的行動，而非西方制裁的結果。