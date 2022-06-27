台積電總裁魏哲家上周五（24日）赴日本出席研發據點「台積電日本3DIC研發中心」的開幕儀式。日媒也披露，魏哲家會後與日本經濟產業大臣萩生田光一進行會談，傳出雙方就合作次世代晶片進行意見交流。

日經新聞報導，全球晶片荒嚴重，許多國家為了強化在半導體產業的影響力，紛紛加強資金補貼力道，日本除了找台積電赴日設廠，更宣布與美國聯手研發次世代晶片，並建立研發與生產基地，鎖定2奈米以下的先進製程。

如今，日媒也披露，魏哲家與萩生田光一出席台積電日本3DIC研發中心開幕儀式，在雙方會談中，就次世代晶片的合作方式進行意見交換，但目前為止並沒有更多的細節與消息。

事實上，台積電董事長劉德音先前在股東會上就曾對美日合作2奈米發表看法，他認為美日半導體戰略合作應只是備案，不會威脅到台積電，要股東放心且不必擔心，且台積電2奈米良率相當不錯。

台積電日本3DIC研發中心主要針對先進製程晶片封裝3D技術的研發，台積電會在研發中心內設置測試產線，藉此確立相關技術。此外，台積電也希望能與實力堅強的日本企業合作，加快3D技術領域的研發。

該中心的總投資金額為370億日圓，台積電投資180億日圓，日本政府則透過新能源產業技術綜合開發機構（NEDO）出資190億日圓，日企信越化學、IBIDEN株式會社等大廠也都參與其中。