歌手張韶涵唱紅《遺失的美好》、《歐若拉》、《隱形的翅膀》等多首經典歌曲，近年她把演藝重心轉往大陸，經常登上綜藝和歌唱節目，而對家庭生活低調的張韶涵，昨（26日）則罕見曬出為親妹妹慶生照，姊妹倆都有一雙大眼睛和精緻臉蛋，顏值根本神複製。

張韶涵昨深夜曬出一系列妹妹的慶生照，只見張韶涵放下一頭長髮、戴貝蕾帽入鏡，格外襯托出她一張精緻巴掌臉，妹妹則是頭綁雙丸子頭，身穿黑色上衣、戴銀色項鍊，散發帥氣氛圍，特別引發討論的是，張韶涵和妹妹都有一雙圓滾滾大眼睛、櫻桃小嘴和精緻巴掌臉，兩人側臉和笑起來的模樣都長得極度相似。

張韶涵除了準備生日蛋糕外，她還親密地環抱、摟著妹妹，並感性發文：「我最親愛的妹妹生日快樂 感恩有妳」，不難看出姊妹之間的好感情。由於張韶涵對家庭生活低調，而她這回難得公開妹妹正臉照，不免引發討論。

40歲張韶涵昔日在台灣紅極一時，以《MVP情人》打開知名度的她，陸續演出《海豚灣戀人》、《愛殺17》、《公主小妹》等偶像劇，張韶涵也唱紅《遺失的美好》、《歐若拉》、《隱形的翅膀》等多首經典歌曲，但她卻爆出與父母為錢反目、遭控棄養等風波，讓她演藝事業跌到谷底，張韶涵和媽媽撕破臉後，妹妹從加拿大返台當她的助理，以行動支持姊姊，張韶涵也多次公開感謝妹妹，手足情深溢於言表。