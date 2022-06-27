俄烏戰爭開打至今已超過4個月，戰情膠著，包括國人在內、目前全球都在關注何時才能停戰。而近日國外網路流傳一段烏克蘭無人機空襲一名如廁的俄軍士兵的畫面，雖尚無法得知其真實性，但經國內軍事迷轉傳後仍引起台灣網友熱議，許多人看完後都驚呆，忍不住喊「缺德」。

長期關注俄烏戰爭局勢的推特帳號「Visegrád 24」，昨（26日）分享一段烏軍無人機空拍影片顯示，它懸停於一名正在上廁所的俄軍士兵上空，接著突然下砲彈空襲，雖然爆炸點離該名士兵有段距離、並未直接命中該士兵，這位俄兵看來也毫髮無傷，但被嚇一大跳、連忙光著屁股倒臥躲避，全程都被無人機拍得一清二楚（影片連結在下方）。

此影片在網路流傳後，也被轉至國內，不少台灣網友驚呆，直呼「有夠缺德！」、「傷害不大，侮辱性極強」、「趁人上廁所時丟炸彈」；另有網友則說，該名俄兵「還能轉身穿褲子，該名士兵應該沒事」、「太大意了，沒找更隱蔽的地方，在那麼空曠的地方上廁所很容易被發現」。此影片雖尚不知其真實性如何，但也讓不少人感嘆戰爭砲火是不長眼睛的。