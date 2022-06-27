根據投資銀行UBS的UBS Evidence Lab資料數據，中國大陸快時尚業者SHEIN，不僅是美國下載次數最多的APP，同時也是美國網搜最多的應用程式。

這家成立於2008年的便宜服飾、美容以及日常生活用品線上零售商，是繼抖音TikTok後，另一個席捲美國民眾的中國大陸品牌。華爾街日報指出，SHEIN在最新一輪融資中的身價，已從2020年的150億美元，巨幅膨脹到1000億美元。

UBS認為，SHEIN現在會變成千億美元的服飾巨獸，全拜產品受到市場熱烈喜愛所賜。另外，SHEIN也擠壓到美國同業的生存空間，像是潮牌American Eagle (美國老鷹)、大眾品牌GAP、女性性感內衣維多利亞的秘密(Victoria's Secret)，甚至已有130年歷史的A&F (Abercrombie & Fitch)都在內。

沒有實體店面當靠山的SHEIN，對美國Z世代來說，已經是抖音上的最愛。專業投資公司Piper Sandler針對這些在1997至2010年代初期出生的年輕人，一份半年報調查中指出，SHEIN受喜愛程度僅次於亞馬遜而已。

除了物美價廉外，SHEIN較競爭對手更善用社交媒體來掌握美國年輕族群的心。UBS Evidence Lab統計，抖音上SHEIN的關注人數，一年以來已飆升1.62倍。同時，關心SHEIN動向的網友比美國老牌百貨業者梅西，要多出至少10倍以上。另外，5月在谷歌上搜索SHEIN的人，也比要查梅西百貨的多上19%。

訪談美國、英國、德國、中國大陸、日本、南非以及澳洲約7,500名消費者後，UBS指出大部分買SHEIN商品的以年輕且收入不高的女性為大宗。至於這些偏好網購的消費者，是以購買休閒服，以及內衣或睡衣為主。

SHEIN主打薄利多銷，在官網上可以買到2.9美元的襯衫，或者不到15美元的睡衣。還有，快時尚業者SHEIN跟得上流行腳步，也捉得住主要客群的眼球。

迄今，SHEIN這隻服飾生活用品新創獨角獸仍未上市，4月時，SHEIN表示公司股票暫時沒有公開交易的計畫。不過，市場臆測，SHEIN可能最快會在2022年底到美國掛牌。在目前全球景氣不明之下，對SHEIN未來營收而言，可能是一項大利多。