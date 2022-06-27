根據全球基礎建設中心（GIH）報告顯示，預估全球2021年到2040年，全球基礎建設支出將超過70兆美元，中長期來看基建相關產業無論是在資產規模、現金流量及股利方面都將有所成長。近年來基建發展成為世界各國的刺激經濟重心，該風潮從2021年美國與G7國家聯手及歐盟推出多項全球性基礎建設計畫並陸續展開，加上中國的新基建政策，總規模至少超過41.5兆美元，基礎建設商機未來可期。

聯邦投信認為，各國紛紛推出基礎建設政策刺激經濟，無論是已開發國家的基建升級還是新興國家為因應人口成長及都市化的基建發展，都將為基建相關產業帶來無限商機。

聯邦民生基礎建設股票入息基金預定經理人趙家華表示，過去幾十年各國如美國、加拿大、歐洲及日本等國基建的公共投資嚴重不足導致基礎建設老舊，加上全球疫情、通膨升溫對整體經濟的衝擊，民生事業與基礎建設投資成為唯一解方，促使各國陸續推出新基礎建設政策，而這些利多政策也為基建產業帶來支撐。

趙家華指出，基礎建設不再是只有傳統的鐵公基，也順應趨勢囊括政策支持(如脫碳)、社會經濟長期需求、環境友善等基建。以美國為例，過去預算缺口高達1.25兆美元，導致基礎設施均已使用數十年，老化狀況難以想像，1.2兆大基建計畫撥出2,570億美元汰舊換新改善運輸設施，其他則用於提高再生能源、乾淨能源、淨水處理、老人照護基礎設施、5G通訊等，也顯示未來趨勢朝向數位經濟及低碳轉型，傳統加上新型態基建雙頭並進發展，受惠於基建題材的公司也越來越多。