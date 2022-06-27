烏俄戰爭開打之後，諸多國家加入經濟制裁俄羅斯，甚至斷絕半導體晶片的供應，這也引發北京政府的危機意識，大陸科學院計算技術專家、現任大陸RISC-V聯盟秘書長鮑雲剛則表示，大陸比俄羅斯更有能力應對西方國家對晶片設計架構的可能制裁，建議可以採用開放的RISC-V架構開發不同的生態系統，並將其擴展到 「一帶一路」 國家。但也有業內人士警告，以華為海思半導體為例，雖然能使用 Arm架構設計晶片，但最後卻找不到願意代工的廠商。

《南華早報》引述鮑雲剛說法指出，大陸具備中央處理器（CPU）研究方面的能力，加上龐大的人才基礎和巨大的市場，在涉及製裁和戰爭的極端情況下，大陸的表現可能比俄羅斯好得多。而在極端情況下，RISC-V 相關的標準規範可以延伸為 RISC-X 架構。

鮑雲剛強調，大陸有能力自主發展 RISC-X 架構產品，並且與一帶一路相關國家共建生態系統，雖然如此一來恐和華為一樣，大陸RISC-X 架構產品可能依舊無法進入美國及西方國家，但並不影響這些產品在一帶一路國家的銷售和應用。

報導稱，美國持續對大陸半導體產業制裁，而 RISC-V 架構被認為是大陸取代英特爾 x86 架構和英國 Arm 架構的方案，目前包括高通和蘋果都積極參與 RISC-V 架構發展。

但也有業內人士警告，大陸晶片難有自主機會，因為美國在晶片設計與製造上必須的 EDA 軟體方面仍具領先地位，就算在RISC-V 開放架構發展下，大陸可以建立晶片設計的基礎，不過必要產品包括晶圓、光阻劑、特殊氣體、以及EDA全部仰賴外國，恐很難脫離制裁。以華為海思半導體為例，該公司雖然可用 Arm架構設計晶片，但卻找不到願意為其生產晶片的代工廠。

另根據統計，近年美國制裁華為與海康視威，反而推動大陸晶片產業迅速發展，資料顯示，過去四季，全球20家成長最快的晶片企業，約有19 家來自大陸，遠高於去年同期的8家。