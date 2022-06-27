大陸國家統計局今（27日）發布1～5月全國規模以上工業企業實現利潤總額3兆4410.0億元（人民幣，下同），年增1.0％，為今年以來最低水準。其中，外商以及港澳台投資企業實現利潤下降幅度最大達到16.1％，凸顯受到疫情封控等因素衝擊，外資企業在大陸的經營更加艱辛。

1～5月規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額1兆1583.7億元，年增長9.8％；股份制企業實現利潤總額2兆5802.5億元，年增長7.8％；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額7845.3億元，下降16.1％；私營企業實現利潤總額1兆70.9億元，下降2.2％。

1～5月，規模以上工業企業實現營業收入53.16兆元，年增9.1％；發生營業成本44.88兆元，增長10.2％；營業收入利潤率為6.47％，年減0.52個百分點。

分產業來看，1～5月，採礦業實現利潤總額7082.7億元，年增1.31倍；製造業實現利潤總額2兆5579.5億元，下降10.8％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額1747.9億元，下降24.7％。

在41個工業大類行業中，16個行業利潤總額相較去年同期增長，24個行業下降，1個行業由虧轉盈。

主要行業利潤增長情況如下：煤炭開採和洗選業利潤總額年增1.75倍，石油和天然氣開採業增長1.35倍，有色金屬冶煉和壓延加工業增長26.6％，電氣機械和器材製造業增長14.6％，化學原料和化學製品製造業增長13.8％，電腦、通信和其他電子設備製造業增長0.2％。

主要行業利潤衰退的部分，紡織業下降2.5％，非金屬礦物製品業下降3.3％，專用設備製造業下降4.6％，農副食品加工業下降8.3％，通用設備製造業下降21.3％，電力、熱力生產和供應業下降26.9％，石油、煤炭及其他燃料加工業下降29.6％，汽車製造業下降37.5％，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降64.2％。