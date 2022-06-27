大陸15歲童星邵一卜，日前驚傳遭到13名同學校園霸凌，讓她曾一度想不開輕生獲救，讓她的父母相當心痛，她的母親為此在網路上發文公開女兒的經歷，希望外界能重視校園霸凌的嚴重性。近日，邵一卜也接受媒體採訪還原當時的想法，甚至坦言「想輕生不止一次」讓網友們看得相當心疼。

邵一卜因長相清秀、甜美，曾在多部電視劇中參與演出，在童星界小有名氣，但卻在去年11月7日，傳出因不堪遭到同儕的長期霸凌，而向母親謊稱自己要外出運動，結果卻是墜樓，造成身體多處嚴重骨折、器官也嚴重受損，經過3個月的搶救及治療才成功保住性命，但目前她仍無法正常飲食及自理生活，之後還得面臨許多重建手術及治療。

邵一卜過去曾在多部電視劇中參與演出。（圖／微博@邵一卜）

根據《紅星新聞》的報導，邵一卜在近日接受採訪時透露，自己在輕生的前兩天，因上課時間與其他同學說話，而被老師訓斥，當時其他同學看到後就不斷嘲笑她，讓她造成很大的心理傷害。在此之前，邵一卜就經常遭到同學欺負，讓她害怕去學校，晚上也常常睡不著，因此透露「想結束生命的想法已經存在很久」。

邵一卜接著表示，在11月7日時她一想到過完周末又要回到學校面對那群可怕的同學，就感到相當害怕、不知所措，才會想要結束這一切，不過好在她是經過緩衝後才墜地，鄰居發現後也立刻報警，在醫生極力搶救下才挽住性命。現在邵一卜在母親的開導下，開始嘗試勇敢面對接下來的生活，並透露夢想成為一名演員，不過目前會先專心準備高考。

而整起霸凌事件爆發以來，邵一卜的學校及班主任都沒有出面回應，其中一名加害者的家長接到記者電話後更是迅速掛斷，不願回覆；當地教育局的相關人員也只透露，目前已經根據相關管理條例督促學校處理與協調，都令網友們相當傻眼。

邵一卜目前仍無法自理生活學校卻漠不關心。（圖／微博@邵一卜）

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980