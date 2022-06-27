6月24日全體上市公司總市值為47兆6,253.71億元，較前周五（17日）總市值減少1兆334.81億元，減幅約為2.12％。康和投顧預期本周指數將在15,000-15,600點區間震盪，本周看好七大題材類股，包含：半導體設備材料股、網通股、矽晶圓股、二極體股、汽車股零組件股、電子紙股、高爾夫球股等。
康和投顧分析指出，彙整近期兩項國內外利多因素，包含：
1.經濟部公布5月工業生產指數為135.28，月增2.81％，年增4.48％；5月份製造業生產指數137.46，為歷年同月最高，年增5.14％，受惠中國逐步解封，以及新興科技應用推動晶片需求強勁，半導體廠商產能持續拓產，有助提升製造業生產動能。
2.中國國務院表示，考慮延長電動車購置稅免徵措施，並提振二手車市場，全面取消二手車限遷政策，改善平行進口政策，支持停車場興建，估計今年汽車消費將激增300億美元。
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