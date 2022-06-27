暑假將至，各縣市國中小將進行新生編班，但全國教育產業總工會接獲家長反應，兄弟姊妹為就讀同一年級的學生時，無法選擇同班或不同班，造成困擾，他們主張應開放讓家長自由選擇，也是進一步鼓勵生育。

依據各縣市的「常態編班及分組學習補充規定」，子女若屬雙胞胎或多胞胎，家長可依其意願選擇同班或不同班，但若屬不同胎的兄弟姊妹就讀同一年級時，則僅有台北市、高雄市、台南市、台東縣政府等開放讓家長可選擇同班或不同班。

全教產表示， 或許因少子化之故，各縣市可能只注意到雙胞胎或多胞胎，卻忘記有些家庭可能9月生一個、隔年8月又再生一個，此時屬不同胎的兄弟姊妹就會讀同一個年級，如果不能編在同一班，將會有多困擾

有家長反應兄弟姊妹不同班，這樣會很累！要兼顧兩個班級，家長要關注兩個班級導師的公告及活動，若有時活動撞期，很難取捨，且作業、學用品若放錯書包，較難及時救援，班級課業不一致時，家長也需較費心。若同班時，兄弟姊妹也可就近照顧，家長也只要關注一個班級導師的公告與活動，家長協助課業亦較方便。

全教產建議教育部應出面協調各縣市教育局採取開放措施，多施行一個新手爸媽的友善措施，也是鼓勵生育，畢竟出生率不能再降了。