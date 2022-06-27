面對最近謠傳籃網後衛厄文打算跳脫合約成為自由球員，然後降薪加盟湖人跟「小皇帝」詹姆斯重新聯手，勇士「追夢」卓雷蒙格林雖然相當看好這個曾在2016年總冠軍賽逆轉淘汰勇士的前騎士組合，卻沒忘記提前嗆聲，「他們或許具備衝擊總冠軍能力，但他們贏不了我們！」

「像是詹姆斯，假如你把像是厄文這樣的球員放在他身邊，他們就會擁有爭冠機會，」卓雷蒙格林表示，「因為厄文真的很會得分，詹姆斯只需要把厄文放在得分手的位置上面就好。」

「厄文從未證明過他是一個很棒的領導者，詹姆斯將可以完全彌補厄文這項不足之處，」卓雷蒙格林說，「如果厄文能夠做到他自己所擅長的事情，他必須依賴詹姆斯的領導能力。」

卓雷蒙格林也在今天列出，在他心目當中最棒的籃球記者名單，其中包含《ESPN》名嘴史蒂芬史密斯，以及《看台報告》泰勒盧克絲、《ESPN》瑪莉卡安卓絲兩名女記者，至於轉任球評表現出色的球員則有退役射手雷迪克與灰狼後衛貝弗利。