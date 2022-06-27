每年6到9月是夏季用電高峰期，今年因遠距教學及居家工作民眾增加，電力吃緊，且近來電價調漲的問題也引發爭議，為呼籲民眾節約用電，台中有建商串連13個社區、發起每月1日建築外觀燈關燈日，期望藉由拋磚引玉的方式，邀大家節電愛地球。

知名建商國聚建設發起「關燈愛地球」活動，選在夏季用電高峰期，邀請已交屋的社區共同參與，引發熱烈響應，包括國聚之界、國聚之艷、國聚花園御所等13個社區都參與，6月開始連續4個月，將於每月9日、在每座社區建築外觀燈光同步關燈一個晚上。

國聚建設協理陳政輝說，地球暖化是全民共同課題，需要集結多數人的參與，而電力能源與日常民生息息相關，希望串連各社區的團對力量，進而能影響更多人對暖化、節能的關注。

參與關燈活動的社區主委指出，目前社區許多公共空間照明都已採LED節能燈具，照明控制也區分為必要的安全性照明與景觀情境式照明，平均1個社區的公用電費每月約150度電左右，已相當節能；決定參與關燈活動，主要是希望帶動大家都能有隨手關電、節約能源的公民意識。

接軌國際2050淨零碳排計畫，內政部近來提出淨零建築4大主軸，以使用綠電為最大目標，包括提高新建建築物能源效率、改善既有建築物能源效率、提升家電與設備能源效率、建築節能減碳新技術及工法研發與推廣應用，其次則為採用節能設備與綠建築，以陸府建設旗下建案來說，建築都配備有屋頂太陽能板設備，所生產的光電再回售給台電；另曾獲鑽石級智慧建築標章的「由鉅大恆」導入太陽能光電板，公設區域可分區分時監控燈光。