在小聯盟蹲了9年的狀元郎艾佩爾（Mark Appel）終於升上大聯盟，他下個月就要滿31歲。一般人苦熬這麼久可能已經心灰意冷，何況艾佩爾當年還是眾人看好的狀元投手。費城人預計本周會派他登板，讓他實現馳騁大聯盟的夢想。

艾佩爾高中時代就受到大聯盟球隊注意，先後被老虎、海盜選上，他讀完史丹佛大學之後在2013年被太空人點為選秀狀元，被看好是「未來的賽揚獎角逐者」。太空人為了選他而跳過布萊嚴（Kris Bryant），砸下635萬美元簽約金，前總管魯諾（Jeff Luhnow）稱為「對新秀最重大的一筆投資」，結果艾佩爾是個地雷，光是在3A就被打得很慘，幾年後被賣到費城人小聯盟。

2017年太空人勇奪世界大賽冠軍，艾佩爾原本是球團重建藍圖的一員，但他只能眼巴巴看著前隊友一個個登頂，像是2012年狀元柯瑞亞（Carlos Correa）已經拿到上億美元合約。艾佩爾長期受到肩傷困擾，2018年一度宣告「放棄棒球」，但他動完手術之後又回來投球。

Completely overwhelmed. I have so many thoughts I want to share but can’t find the words, so I’ll just say this:



I’m thankful.



Today, I get to play a game I love as a Major League Baseball player.



LET’S GOOOOO @PHILLIES!!!! — Mark Appel (@markappel26) June 25, 2022

皇天不負苦心人，艾佩爾從先發投手轉為牛棚之後表現好轉，本周生涯首度被叫上大聯盟，遞補一位正在居家隔離的中繼投手。艾佩爾推文寫道：「我有太多東西想說，但找不到合適的言語，所以我只能說：我充滿感激。今日我將以大聯盟球員的身分參加我最愛的棒球比賽。衝啊費城人！」美職史上只有兩位狀元沒升上大聯盟。