新竹一名姚姓男子曾在國中教音樂科，而去年間一名17歲女高中生與10歲女童一同前往姚男的工作室，未料姚男竟色性大發，要求17歲少女脫去上衣制服，還伸手襲胸與下體，經少女向母親求救，全案才曝光。新竹地院審結，依妨害性自主罪，判7月徒刑，緩刑3年。可上訴。

判決書指出，姚男曾為某國中之音樂老師，現於其新竹縣住家開設音樂工作室，曾被姚男教過的17歲、10歲的女學生2021年10月間到工作室拜訪，未料，姚男以參觀臥室為由，邀請2名女學生前往2樓臥房。

姚男先要求17歲女學生躺在床上，脫去上衣制服，不顧女學生反對，強行觸摸女學生的胸部，再逕自脫下女學生的內褲，以手指揉捏女學生的下體，後經女學生持續表示「這樣不好」，姚男才作罷，同時女學生暗中向母親求救，母親趕抵工作室報警處理，全案才曝光。

案經檢察官起訴，姚男全數認罪，新竹地院審結，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處有期徒刑7月，緩刑3年，期間付保護管束，並應自判決確定起2年內，向公庫支付新台幣10萬元。可上訴。