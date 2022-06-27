時報金像獎今年邁入第45年，是華人地區歷史最悠久的廣告獎。歷經時代更迭，見證産業興盛，陪伴許多廣告人頭角崢嶸，在尖聲歡呼中榮獲加冕桂冠。

第45届時報金像獎，體念產業在疫情中的衝擊和改變，提出『未來 創意恆在』的概念致敬廣告人，在各種困難中，廣告人善於用創意改變局勢，解決問題，這是廣告人最珍貴，最令人崇敬的特點。主視覺由6636創意公司紀淵字先生提出。期待在產業中一起航行的創意人，能利用創意開出另一片藍天，讓好創意帶領我們一起航向新世代。

第45屆時報金像獎秉持不斷與時精進的理念，每年根據評審團和籌備會的建議在參賽辦法做微幅的調整。今年度共有35個類項。整合行銷及數位行銷類整併為行銷類；新增「娛樂項」；設計類增為四大項目，包括「印刷設計」、「識別系統」、「創意商品」、「商化設計」等；技術類新增「電腦特效」、「動畫」項目，希望鼓勵在技術專業的應用上更精進。

第45届時報金像奬報奬項設置類別。(圖／主辦單位提供)

第45届時報金像奬報名時間即日起至8月31日止，早鳥優惠于7月31日前報名並完成繳費者，享有8折優惠。獎項參賽辦法詳細內容請參閱時報金像獎官方網站。