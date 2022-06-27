為了石斑魚遭潘孟安砲轟 陳吉仲：有LINE給他

屏東縣長潘孟安日前因石斑魚一事槓上農委會，怒批從大陸禁止輸入後，完全不知農委會有何機制或促銷措施，砲轟「中央作為令人遺憾」，事後行政院長蘇貞昌說農委會主委陳吉仲很賣力，為雙方緩頰。陳吉仲今（27）日表示，一直有跟潘孟安聯繫、說明所有過程，接下來屏東縣政府要處理的1500公噸石斑魚，農委會也很樂意協助。

陳吉仲表示，他與潘孟安隨時都有使用LINE溝通，石斑魚遭大陸禁止輸入時，第一時間就有致電說明原由，彼此之間的溝通順暢，農委會確定產銷調節後也立刻將資訊LINE給潘孟安，12日蘇貞昌前往屏東視察養殖狀況時，漁業署也針對相關措施進行簡報，當時縣政府秘書長跟農業局局長等都在現場。

陳吉仲指出，因為新措施將在7月1日正式啟動，本周會提供更完整的資訊給各地方政府，農委會非常樂意與地方政府共同為漁民解決本次事件。他透露，目前石斑魚的價格有維持一定水準，產銷也在陸續啟動中，因此養殖的漁民都很感謝農委會的全力協助。

至於被外界點名下台，陳吉仲表示，包括農業部門的退休金、職災、農業保險、口蹄疫拔針、守住非洲豬瘟、遠洋漁業黃牌摘掉後積極建設養殖漁業等，農漁民最清楚政府做了哪些事情，他不會感到委屈，也不在乎個人去留或是不實批評，若外界有非農業專業的質疑，只要針對他個人就好，但若影響到農漁民權益，絕對會站出來捍衛。