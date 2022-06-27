台股加權指數27日開高在15,409.08點，權王台積電（2330）開高在496元，大型權值電子股聯電（2303）、聯發科（2454）紛紛往上，貨櫃三船中的陽明（2609）早盤大漲逾8％，除息走勢強勁，帶動航海王同步上攻，台股早盤漲幅擴大，大漲逾200點。

經濟成長出現趨緩跡象、再加上原物料價格近來拉回，緩解聯準會升息疑慮，美國四大指數24日出現跌深強彈走勢。

道瓊工業平均指數6月24日終場上漲2.68％（823.32點）、收31,500.68點，創6月9日以來收盤新高；周K線勁揚5.39％。

那斯達克指數上漲3.34％（375.43點）、收11,607.62點；周K線勁揚7.49％。

費城半導體指數上漲4.45％（115.73點）、收2,718.47點；周K線勁揚5.43％。

統一投顧指出，聯準會主席鮑爾不斷重申打壓通膨的決心，美股升息及通膨利空淡化，四大指數出現止跌訊號，加上台股融資餘減幅已經超過指數跌幅，融資瘦身，籌碼沉澱，台股有機會隨著美股轉強，出現跌深反彈行情，可短打操作。

選股建議以汽車零組件、綠能及儲能、生技、網通與HPC、解封受惠股及高殖利率概念股為主。