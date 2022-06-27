大陸國家統計局今（27日）發布數據顯示，5月工業企業利潤降幅收窄，全國規模以上工業企業利潤年降6.5％，降幅較上月收窄2.0個百分點。其中，隨著企業復工複產持續推進，長三角和東北地區工業企業利潤雖下降，但降幅較上月明顯收窄。其中，上海、江蘇、吉林、遼寧利潤降幅均較上月收窄20個百分點以上。

大陸國統計局工業司高級統計師朱虹分析指出，受生產物流逐步恢復、產業鏈供應鏈逐步暢通推動，工業企業銷售狀況有所改善。5月，全國規模以上工業企業營業收入同比增長6.8％，增速較上月有所回升，為企業盈利改善創造了有利條件。

5月，減稅降費、助企紓困政策效應持續釋放，工業企業費用負擔繼續減輕，規模以上工業企業每百元（人民幣，下同）營業收入中的費用為7.56元，較上月、上年同期分別減少0.07元、0.56元。

5月份，工業企業利潤降幅也有所收窄。全國規模以上工業企業利潤下降6.5％，降幅較上月收窄2.0個百分點。

朱虹指出，總體看，工業企業效益狀況雖出現一些積極變化，但也要看到，5月工業企業利潤仍繼續下降，企業成本上升壓力依然較大，生產經營仍面臨諸多困難，工業企業效益恢復的基礎尚不牢固。

朱虹說，當前國際形勢更趨複雜嚴峻，工業企業效益恢復仍存在較多不確定性。下階段，要堅決落實落細穩定工業經濟一籃子政策措施，助力企業紓困解難，推動工業經濟持續穩定恢復。