聞名全球的動作片巨星成龍，起初作為武行演員在華人演藝圈耕耘，憑藉俐落拳腳逐漸成為武打明星，拍過無數海內、外電影，更成功進軍好萊塢，連西方人對成龍都是無人不知無人不曉，近日他在人生第一次直播中，聊起當年16歲入行時的血淚，吐露曾因一個小小舉動，被導演咒罵祖宗八代，讓他委屈到當場落淚。

成龍剛上小學就展現出脾性頑劣、無心向學的態度，因此被送去學戲曲，並且拜知名京劇武生于占元為義父，成了元家班的一份子刻苦鍛鍊拳腳，之後跟師兄弟組成「七小福」戲班演出，當年藝名為「元樓」，在京劇式微後，師父鼓勵徒弟往電影圈發展，成龍因此從武行幹起，有了機會成為武打明星，才有後來靠著功夫底子征服好萊塢的成就，並組成「成家班」，他於2016年獲頒奧斯卡終身成就獎。

如今66歲的成龍，在影壇有著崇高地位，但不停止在拍戲及生活中嘗試新東西，近日他加入明星開直播風潮，人生首度開播就創好成績，最高點同時有540萬人觀看，坐收3.2億讚，號召力驚人，成龍也在直播中大揭早期出道秘辛，透露某次拍戲，自己只是因頭髮太長，在女主角身旁無意識甩了一下頭髮，沒想到這個無心的小舉動竟然觸怒導演，當著眾人的面大罵他祖宗八代。

就因為甩個頭髮，成龍被導演臭罵一番，質疑他甩什麼頭髮，「你在幹什麼啊？在女主角後面你搶什麼戲啊？」，對此成龍表示當下他非常錯愕，且內心覺得委屈極了，忍不住跑到片場外面哭，所幸他沒因此對拍電影失去熱情，之後成龍成名了，一直沒忘記這件事，因此從不在片場罵髒話，也勸大家不要隨意辱罵別人，而他的這回首度直播，不僅吸引到一般網友觀看，還有許多明星如容祖兒、謝霆鋒、黃子韜等來力挺，成龍更在直播中說自己將黃子韜當兒子疼，大讚他工作認真，「(不像)有一些還沒成功就像飛上天一樣」，一番話讓黃子韜感動不已。