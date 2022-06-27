桃園區成功路與三民路口是全桃園事故排名第一的路口，桃警建置成多功能科技執法實驗示範區，16設備7月1日上線開罰。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園區成功路與三民路口是全桃園事故排名第一的路口，桃警建置成多功能科技執法實驗示範區，16設備7月1日上線開罰。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園區成功路與三民路口是全桃園事故排名第一的路口，桃警建置成多功能科技執法實驗示範區，16設備7月1日上線開罰。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園區成功路與三民路口是不對稱的五向散射道路，也是全桃園事故排名第一的路口，桃園市交通警察大隊斥資650萬建置16個科技執法設備，針對闖紅燈、違規迴轉、占用停等區、未禮讓行人、機車未兩段式左轉等違規加強取締，7月1日正式上線，將是全市首處「多功能科技執法實驗示範場域」。

警方表示，桃園區成功路與三民路口為不對稱的五向散射道路，110年該路口A2、A3交通事故發生超過百件以上，是全桃園事故排名第一之路口，因此，經研究評估後，建置為多功能科技執法實驗示範場域，將民眾易肇事違規項目全部納入科技執法規劃，計建置16處科技執法設備，其中包含偵測路口未禮讓行人2處、機車未依兩段式左轉2處、闖紅燈6處（其中1處含違規迴轉）、未保持路口淨空1處、佔用機慢車停等區3處、未依標誌標線行駛2處；藉由科技執法導正民眾駕駛習慣。

警方指出，像是成功路往長壽路方向，有些駕駛人為貪圖方便，於中山東路126巷逆向行駛至路口前方，也列入偵測執法範圍；期望藉由創新科技執法示範路口型態，降低各類交通事故發生，營造桃園成為交通宜居城市。

警方並於各路口前方設置固定式科技執法警告標誌10面、CMS可變資訊看版7組；為預防行人交通事故，並建置雷達車輛預警行人系統1套(成功路右轉三民路口德來幼兒園前，於車輛接近穿越人行道之行人時，可於電子看版顯示並發出聲響提醒行人『左方來車』)，以維護行人安全。

警方呼籲用路人務必遵守交通安全規則，科技執法最主要目的，在創造民眾「駕駛守法、行車有序」安全交通環境，並以持續性、科技化執法手段，不斷精進改善及養成民眾良好守法習慣，降低交通事故發生，並保障人民交通安全，籲請桃園市民共同支持及遵守。