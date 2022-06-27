高雄的2022年下半場設計能量滿載，不僅在8月有首度離開台北舉辦的「臺灣文博會」，10月更有睽違十年再度回到高雄舉辦的「台灣設計展」，而為了響應這兩大設計盛會，高雄市政府特別發起「台灣設計設計台灣」系列活動，號召台灣各世代設計師，預計推出近三十檔展覽，一百場以上的深度探索小旅行，更搶先於暑假以各種設計手法打開六處歷史場景，其中以九十年前曾是高雄港勢展覽會會場的愛國婦人會館，首度修復重啟最令人期待。

高雄副市長史哲表示，當高雄成為2022年兩大設計展的主辦城市時，便與同仁開始討論高雄該如何回應台灣設計。而回顧台灣設計之始，可以溯及近百年前的台灣博覽會，以展覽為形式開拓了台灣邁向現代化的視野，其中1931年的「高雄港勢展覽會」，更展現了高雄城市近代樣貌及產業發展。而過去曾經作為港勢展覽會第四會場的愛國婦人會館，文化局也已修復完成，將在此次以女性設計為題啟動「台灣設計設計台灣」一連串展覽活動。

高雄港區乘載了城市發展的歷史，高雄市政府文化局預計自暑假起陸續開啟六處歷史場域，以設計為元素規劃不同的展出，文化局長王文翠表示，目前已整備好愛國婦人會館、港史館、北號誌樓、雄鎮北門、哈瑪星貿易商大樓、紅磚街屋等六處充滿歷史回憶的空間，即將以設計重啟，民眾可以欣賞當代設計，可以感受建築美學，也可以回望過往點滴。此外，高雄的歷史景點我們也將以導覽小旅行的方式，推出不同經典路線，舉行一百場以上，讓民眾藉由這次的機會追憶歷史，探訪高雄。

在台灣燈會之後，高雄再度發起的「台灣設計設計台灣」，不僅囊括「臺灣文博會」與「台灣設計展」，更推出近30檔令人耳目一新的城市設計與設計展覽，號召台灣不同世代設計師，串聯起高雄在地現代化起源的歷史場景，以港灣優勢結合人文歷史， 讓高雄下半年充滿設計能量，也充滿疫後復興的希望。