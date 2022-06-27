第32屆「國際女醫師協會世界大會」首次在台灣舉行，昨天頒獎表揚傑出貢獻女醫師。長庚醫院為展現對此世界性組織的重視及對「台灣女醫師協會」的肯定，特別提供二萬美元獎金，由長庚醫院董事長王瑞慧親自出席盛會頒獎，得獎人為Dr.Padmini Neena Murthy(美國)及Dr.Neena Modi(英國)兩位女醫師。長庚醫院希望透過這項公益贊助，彰顯台灣在女權與尊重女性專業人士上所做的努力與成就。

長庚醫院王瑞慧董事長(左)頒獎表揚傑出得獎的美國女醫師，圖右為評審委員會主席林瑞瑩醫師。（長庚醫院提供）

「台灣女醫師協會」現任理事長賴瓊慧，也是林口長庚醫院副院長，她本身就是國內外婦癌領域的翹楚，還曾榮獲台灣醫療典範獎，這次國際女醫師協會世界大會就是在她和前理事長的積極爭取下在台舉辦，並擔任籌備委員會主席。大會除了探討全球諸多婦幼相關醫學及社會人文議題外，也分享台灣醫療強項、健保制度與防疫作為等，包括六大洲、90個國家的會員，一連三天透過網路視訊或來台方式參加，讓台灣的軟實力再次被世界看到。

大會主席賴瓊慧副院長表示，當前社會，女性在各行各業的表現愈來愈好也更為傑出，以長庚醫院為例，全院共有女醫師1,256位(主治597位、住院659位)，佔1/3強，活躍在內外婦兒等各專科領域，擔任高階行政主管百名以上(副院長、部主任、科主任級)及高階教職58位(教授、副教授)，能力與成就令人激賞。

她說，女醫師尤其在女性、青少年、兒童醫學及各專科醫學研究，以及人權、性別平權和社會相關議題上，特別具敏銳度與發揮，女醫師的貢獻值得被肯定。感謝長庚醫院董事長王瑞慧的全力支持，並提供二萬元美金獎金作為本次大會「台灣女醫師協會獎(TMWA)」獎項。

由於國際女醫師協會與聯合國、世界衛生組織等諸多國際組織均保持密切連結，也是聯合國婦女地位委員會的諮詢單位，每三年舉辦一次大會。賴瓊慧副院長因此期盼藉此次國際交流平台，展現台灣積極態度，爭取參與國際組織之行動與決心，並促進全人類之健康福祉。