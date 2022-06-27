目前仍有大量西方承諾提供的武器尚未抵達烏克蘭。

美國有線電視新聞網（CNN）26日引述一名消息人士指出，華府預計最快本周宣布，已為烏克蘭購置先進中遠程地對空飛彈防禦系統。

俄烏戰事轉向東部後，烏克蘭持續呼籲西方國家提供重型武器及更先進的防空系統，美國總統拜登5月底投書《紐約時報》（New York Times）時宣布，將提供烏克蘭「更先進的火箭系統及彈藥」，CNN引述消息人士指出，因應基輔的要求，華府本周也有可能一併宣布提供烏克蘭其他軍事支持，包括額外彈藥及反砲兵雷達。

消息人士指出，基輔要求美方提供稱為「國家先進防空系統」（NASAMS） 的飛彈防禦系統，這類武器能瞄準100英里（約161公里）以外的目標，不過烏軍要使用這類武器還得經過訓練。

近來美國持續宣布提供基輔額外的安全支持，上周拜登政府才宣布加碼4.5億美元軍援，再額外提供4座多管火箭系統，本月稍早，華府才宣布額外軍援烏克蘭10億美元，當中包含榴彈砲、彈藥及海岸防禦系統。

CNN上周報導，美方評估俄烏在烏東的戰事恐變成一場漫長且艱辛的戰役，雙方都會有大量傷亡及設備損失，美國官員相信，俄軍計畫猛烈砲擊、飛彈轟炸烏東，目的就是要耗盡烏軍精力及北大西洋公約組織（NATO）的決心。

報導指出，烏克蘭軍隊持續消耗蘇聯時代的彈藥，現階段西方國家面臨艱難抉擇，也就是是否繼續加強對烏克蘭的支持，拜登在投書《紐約時報》時表明：「我們將持續帶領全世界，對烏克蘭為自由而戰提供歷史性支持。」