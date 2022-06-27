台電不堪虧損將進行電價調漲，國民黨前副主席郝龍斌於網路節目《有話郝說》中指出，我國用電比例是工業55％、民生用電20％，「我國電價不合理之處是工業用電成本低廉，由全民補貼生產製造業，因此我主張工業用電跟民生用電漲幅應該不一樣。」

郝龍斌指出，世界各地包括德國、日本都在討論恢復核電。尤其核電發電一度1.5元，所以核電是取代綠能很重要的因素，「以核養綠」是政府必須做的事。他強調，民進黨政府天然氣、燃煤、綠能5：3：2的配置是錯誤的，能源結構必須改變才能回歸正常狀況，尤其全球環境變遷，溫室氣體排放，每天燒煤燒炭是不對的。

媒體人黃暐瀚則指出，台灣沒有20％綠能的條件，天然氣供電50％的國家寥寥無幾，過去大家都說德國不用核電，那是因為德國跟其他國家買電，如果台灣缺電，我們要跟誰買電？之前電價凍漲是來自政治選舉考量，可是供電問題沒有解方，政治無法逆轉世界能源上升的問題；漲價是必然，因為國際都漲了，可是人民不是只有承擔漲價的痛苦，還要承擔跳電的恐懼，現在才剛要進入七月，開店的人怎麼辦？電價漲，痛苦，隨時跳電，恐懼，讓人民痛苦、讓人民恐懼，是不負責任的政府。

媒體人馬西屏則指出，現在漲電價時機非常不好，但是因為民眾記憶短暫，對民進黨來說則是壞中最好。6月1日到9月30為夏季電價，為何不在夏季電價結束時再漲，民眾較能接受？」而要在夏季電價開始後連續漲，因為這全是政治考量，距離選舉太近，一旦通膨發生將對選情不利。他預測，「6月27日公布的漲價版本是工業大戶、豪宅用戶，判斷不會漲一般百姓。不過他也直言電價上漲衝擊餐飲業，可能會連帶影響餐飲價格，通膨可能隨之而起。」