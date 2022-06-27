警方透過手機定位，發現該輛轎車停在台北市北投區的關渡宮，隨後警方在該處展開地毯式搜索並追蹤林男足跡。圖為遭搶的黑色賓士轎車。(蘆洲警分局提供)

新北市八里今凌晨發生一起持槍劫車事件，有名男子前往當地一間洗車場準備與人談判，沒想到見對方人多勢眾，竟持槍想劫走一名夫妻的轎車逃跑，見對方不從還對空鳴槍威嚇，差點也把對方懷孕的妻子一併載走，得手後駕車逃往台北市關渡地區，不過隨後自知難逃法網，便向台北市警投案，訊後全案依強盜、槍砲彈藥刀械管制條例移送士林地檢偵辦。

事發在今日凌晨1時44分許，26歲洪姓男子與懷孕的妻子陳姓女子，駕駛一輛賓士轎車前往八里區中山路一段330號的一家洗車場找友人喝酒聊天，才剛到洗車場門口，一名陌生男子便靠近車邊，要求洪男載他離開。

洪男見對方是陌生人當然不肯，接著對方又說想借車遭拒後，竟對空鳴槍強行搶車，洪男趕緊將陳女帶下車後，轎車便被男子劫走駛離；警方獲報後，在現場發現一枚彈殼，經調閱監視器影像供洪男指認後，警方隨即鎖定嫌犯是有妨礙公務、毒品及賭博多項前科的28歲林姓男子，立即展開追捕。

警方透過手機定位，發現該輛轎車停在台北市北投區的關渡宮，隨後警方在該處展開地毯式搜索並追蹤林男足跡，不過林男自知難逃法網，在當天凌晨2時52分許攜帶做案的手槍及一枚子彈向台北市士林分局社子派出所投案。

林男供稱，他在那處與人相約談判，沒想到發現對方人多勢眾，把在洗車場內聊天聚會的人也誤認是對方的人，遂要求一旁的洪男載他離開，結果對方不從才鳴槍劫車，但確切的事發經過仍有待警方釐清，全案依強盜、槍砲彈藥刀械管制條例移送士林地檢偵辦。