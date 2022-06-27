在經歷上周的強勁反彈後，美東時間周日晚間美股主要指數期貨小跌。目前道瓊指數期貨跌0.3%，標普500指數期貨跌0.27%，那斯達克100指數期貨跌0.18%。

上周五道瓊工業平均指數大漲逾800點或2.7%，標普500指數大漲約3.1%，創下2020年5月以來最大單日漲幅並跳離熊市。以科技股為主的那斯達克指數漲3.3%，費城半導體指數漲4.45%。大宗商品價格回落和經濟減速的跡象使聯準會將激進升息的預期降溫，為美股帶來提振。

上周道瓊指數收漲5.4%，標普500指數周線漲6.5%，那指漲7.5%，三大指數同步終結了連跌3周的低迷走勢。第二季以來，標普500指數下跌了13.7%，今年初以來下跌17.9%。

儘管上周終於反彈收高，但華爾街股市仍無可避免地將迎來數十年來最差的上半年表現。

投資人將持續觀察美股是否已經找到底部，或只是因為超賣而短暫反彈，不過在季底行情支撐下，短線上本周股市可望進一步走高。

U.S. Bank Wealth Management首席股票策略師Terry Sandven上周五表示，在可預見的未來，股市很可能陷入一種「毫無進展」（go-nowhere-fast）的模式。通膨燒得炙熱、市場信心低迷、流動性正在枯竭，而企業獲利雖是亮點也是一大變數，「總之，對我們而言，這意味著我們可能處於橫向整理格局一段時間」。

周一市場將關注的經濟數據包括美國5月耐久財訂單和簽約待過戶成屋銷售報告。