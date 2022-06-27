航運股的陽明(2609)、裕民(2606)今天同步除息，陽明跌深反彈、強攻漲停，裕民漲幅達到7％，陽明填息率達到39％，裕民順利填息。

台股6月以來一波重挫，導致融資追繳令發出，高股息股出現「假除息」及棄息賣壓，貨櫃三雄股價急墜，長榮(2603)、陽明一度跌破百元關卡。不過，台股上周下半周出現止跌，貨櫃三雄見回升，今天陽明除息飆出漲停，令市場振奮，帶動裕民及整個航運股彈升，29日長榮除息將為多頭能否延續的指標。

近期貨櫃航運多空論點影響股價表現，尤其貨櫃航運業龍頭馬士基執行長Soren Skou預告貨櫃運輸景氣8月反轉，全球的貨櫃航運股走軟，貨櫃三雄可說是血崩，加上美系外資報告一砍長榮目標價到70元，進一步增強殺傷力道。

但本土法人指出，近期物流運輸公司如DHL、Visy Industries等皆認為隨著新貨輪交付和托運需求從疫情大流行高點回落，明年港口壅堵應該會緩解，但由於基礎設施不會一夜之間改善，特別是在美國，這需要很長一段時間才能發展，因此整體仍不足以將全球供應鏈流量恢復到疫情之前的水準。

第三季隨著勞工返回工作崗位，且上海主要港口結束了為期2個月的封鎖，正準備清理積壓的貨物，從亞洲運往歐美亞洲船隻抵達的數量逐漸增加，供應鏈可能會進一步緊張的可能，讓運價有向上的機會，仍正向看待海運展望。